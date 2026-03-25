Vali Baruş\'tan Gürcükapı esnafına ziyaret

Erzurum Valisi, esnaf buluşmalarına Gürcükapı semtinde devam etti.
Vali Aydın Baruş'un esnaf ziyaretleri kapsamında son durağı Gürcükapı esnafı oldu. Çarşı esnafıyla bir araya gelen Vali Baruş, iş yerlerini ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş, devletin her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ERZURUM
