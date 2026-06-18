Vali Aydın Baruş Palandöken\'de

Vali Aydın Baruş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Palandöken ilçesinde yürütülen belediye hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. - ERZURUM
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