Vali Aydın Baruş Palandöken'de - Son Dakika
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Vali Aydın Baruş Palandöken'de

Vali Aydın Baruş Palandöken\'de
18.06.2026 09:07  Güncelleme: 09:09
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki belediye hizmetleri, yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Palandöken ilçesinde yürütülen belediye hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydın Baruş Palandöken'de - Son Dakika

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