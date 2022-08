Vali Öksüz'den Ehlibeyt Dernekleri'ne ziyaret

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kerbela'nın tüm Müslümanların ortak acısı ve bir ibret vesikası olduğunu belirtti.

Öksüz, Kerbela olayının çok uzun süredir tüm İslam aleminin ve bizlerin dinmeyen ortak acısı olduğunu kaydetti.

Öksüz, Muharrem ayı ve Kerbela Olayı'nın 1383'üncü yıldönümü vesilesiyle Kars'ta bulunan Ehlibeyt derneklerine bir takım ziyaretlerde bulundu.

Muharrem ayı ziyaretleri çerçevesinde Öksüz, sırasıyla Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Kars Şubesi ve Hz. Ali Camii Derneği Başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sn. Türker Öksüz, Peygamber Efendimiz ve birçoğu Ehlibeytten olan 72 kişinin şehadetinin 1383'üncü yıldönümü dolayısıyla taziyelerini bildirdi. Öksüz, Kerbela'nın tüm Müslümanların ortak acısı ve bir ibret vesikası olduğunu söyledi.

Öksüz, "Hicri yılımızın ve Muharrem ayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah mübarek etsin. Hakikaten Kerbela olayı, hepimizin çok uzun süredir tüm İslam aleminin ve bizlerin dinmeyen ortak acısıdır. Peygamber Efendimizin ciğerparesi sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehlibeytten 72 kişinin şehit edilmesi, her zaman kalbimizi, içimizi, yüreğimizi sızlatmıştır. Biz de bu acıyla, hüzünle onları her zaman anıyoruz. Tabi Hz. Hüseyin efendimiz ve Ehlibeytten yanında bulunanlar her zaman hakkı, hukuku, doğruluğu temsil ettiler. Onlara karşı yapılan bu hareket, bugün hepimizi üzen, o yıllara geri götüren ve o acıyı hissettiren şeylerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. Biz aslında ülke olarak millet olarak birliğimiz, kardeşliğimizi, dirliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece her zaman huzurla refah içinde mutlu yaşarız. Ama ne zaman ki içimize nifak girdi, ne zaman ki kardeşliğimizi, huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenen unsurlar, nifaklar içimize girdi, işte o zaman çeşitli üzücü olaylar ile karşılaştık. Tarih boyunca hep böyle oldu. Onun için Muharrem ayı dolayısıyla kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi tekrar hatırlamamız lazım. Geçmişten ders almamız lazım. Kerbela olayı, elbette bizler için ve bütün İslam alemi için ibretlik bir vesikadır. O nedenle bundan ibret alarak ileriye bakmalı, birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Bizler de bu amaca hizmet etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Kars ülkemizin en huzurlu şehridir"

Kars'ta güzel bir tablo var aslında. Kars'ta çeşitli etnik gruplar var. Herkes huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyor, bunu hissediyoruz diyen Öksüz, "Kars bu anlamda belki Türkiye'ye örnek bir şehirdir. Dolayısıyla hem Kerbela olayından alacağımız tarihi ders, hem de tarih boyunca yaşadığımız tecrübelerle, inşallah huzur içerisinde, birlik içerisinde adımlar atmaya, kardeşliğimizi muhafaza etmeye, korumaya bundan sonrada devam edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin efendimize, Ehlibeytten olan bütün Müslümanlara ve ülkemizin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, hepsinin mekanlarını cennet etsin. Allah bizleri de onlara layık olmayı nasip etsin. Muharrem ayı, hepimize hayır getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Dernek yetkilileri, Muharrem ayı vesilesiyle kendilerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler. - KARS