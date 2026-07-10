Vali Bozkurt DSİ yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Bozkurt DSİ yatırımlarını değerlendirdi

Vali Bozkurt DSİ yatırımlarını değerlendirdi
10.07.2026 10:30
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, vali yardımcıları ile il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Devlet Su İşleri yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, vali yardımcıları ile il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Devlet Su İşleri yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, il merkezine bağlı köy ve mahallelerde devam eden ve planlanan sulama, taşkın koruma ile dere ıslahı çalışmaları ele alındı.

Vali Bozkurt DSİ yatırımlarını değerlendirdi

DSİ YATIRIMLARI ELE ALINDI

Ağrı'da düzenlenen toplantıda, Devlet Su İşleri tarafından kent genelinde yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. İl merkezine bağlı köy ve mahallelerde devam eden sulama, taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmaları toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

PROJELERE İLİŞKİN SUNUM YAPILDI

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve teknik ekibi tarafından yürütülen projeler ile planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik öncelikli konular ilgili kurumlarla birlikte değerlendirildi.

VALİ BOZKURT KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Vali Bozkurt, kamu kurumları, yerel yönetimler ve muhtarlar arasındaki iş birliği ile koordinasyonun önemine dikkat çekti. Bozkurt, Ağrı'nın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların etkin ve planlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Vali Bozkurt DSİ yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

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