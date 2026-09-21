Vali Çağatay gaziler ve şehit aileleriyle onur yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Vali Çağatay gaziler ve şehit aileleriyle onur yemeğinde buluştu

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Vali Çağatay gaziler ve şehit aileleriyle onur yemeğinde buluştu
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Karabük Valisi Oktay Çağatay’ın ev sahipliğinde gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay'ın ev sahipliğinde gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Karabük Polisevi'nde düzenlenen programa, Çağatay'ın yanı sıra; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, şehit ve gazi derneklerinin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Çağatay, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde gazilik ve şehitlik mertebelerinin taşıdığı manevi öneme dikkat çekti.

Gazilik ve şehitliğin, Türk milletinin tarihten bu yana daima en yüksek mertebede tuttuğu ve yaşattığı müstesna değerler olduğunu ifade eden Çağatay, "Tarihimize baktığımızda, milletimize istikamet çizen pek çok büyük liderimizin 'gazi' unvanıyla anıldığını görürüz; Osman Gazi, Gazi Hünkar, Alparslan Gazi deriz. Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi tevcih edilmiştir. Bugün, bu anlamlı kararın yıl dönümünü milletçe büyük bir gururla 'Gaziler Günü' olarak idrak ediyor, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Bugün aramızda iki, belki de üç kuşak gazimiz bulunuyor. Bu mübarek coğrafyada bağımsız yaşamak gerçekten kolay değil; tarihin her döneminde çeşitli sınamalardan geçtik. Sayıları her geçen gün azalsa da başımızın tacı olan Kore gazilerimiz, Kıbrıs gazilerimiz, terörle mücadele gazilerimiz ve 15 Temmuz gazilerimiz var. Gönül ister ki hiçbir sıkıntı yaşanmasın, hep huzur dolu tablolar konuşulsun; ancak vatan savunması bu topraklarda her daim bedel istemiştir" dedi.

İl Müftülüğü koordinesinde icra edilen yemek duasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
Karabük ValiliğiYemek TarifiYerelSon Dakika

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