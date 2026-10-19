Vali Çağatay, Karabük'te Muhtarlar Günü programında muhtarları kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Çağatay, Karabük'te Muhtarlar Günü programında muhtarları kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Çağatay, Karabük\'te Muhtarlar Günü programında muhtarları kutladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Polisevi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Vali Oktay Çağatay, programda muhtarlık teşkilatının devlet ile vatandaş arasındaki önemli bağlardan biri olduğunu vurgulayarak muhtarların gününü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karabük Polisevi'nde program düzenlendi.

Programa Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Karabük Belediye Başkan Vekili Kamil Temel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda muhtarların gününü kutlayan Vali Çağatay, muhtarlık teşkilatının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu vurguladı. Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Çağatay, Karabük'ün her noktasına hizmet götürülmesinde muhtarlarla yürütülen çalışmaların değerine dikkat çekerek emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Muhtarlık kurumunun öneminin özellikle afet ve olağanüstü durumlarda daha iyi anlaşıldığını ifade eden Oktay Çağatay, pandemi sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı. Köylerdeki hizmetlerin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanmasında muhtarların yerel bilgi ve tecrübelerinden yararlanıldığını belirten Oktay Çağatay, muhtarların kamu hizmetlerinin doğru noktalara ulaştırılmasına sağladığı katkının önemini vurguladı.

Devletin yaptığı düzenlemelerle muhtarların özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiğini kaydeden Vali Çağatay, valilik ve ilgili kurumlar olarak muhtarların taleplerine önem vermeye ve çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade etti. Vali Çağatay, konuşmasının sonunda tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutlayarak nice yıllarda birlikte olma temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüEtkinliklerPoliseviKarabükGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Arda Turan, ’’Dünya bilsin’’ diyerek haykırdı İşte yürek dağlayan o sözler Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler
Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
21:15
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
21:14
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
20:58
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
19:58
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
19:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 21:31:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Vali Çağatay, Karabük'te Muhtarlar Günü programında muhtarları kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei