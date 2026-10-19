Vali Çağatay, Karabük\'te Muhtarlar Günü programında muhtarları kutladı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karabük Polisevi'nde program düzenlendi.

Programa Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Karabük Belediye Başkan Vekili Kamil Temel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda muhtarların gününü kutlayan Vali Çağatay, muhtarlık teşkilatının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu vurguladı. Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Çağatay, Karabük'ün her noktasına hizmet götürülmesinde muhtarlarla yürütülen çalışmaların değerine dikkat çekerek emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Muhtarlık kurumunun öneminin özellikle afet ve olağanüstü durumlarda daha iyi anlaşıldığını ifade eden Oktay Çağatay, pandemi sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı. Köylerdeki hizmetlerin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanmasında muhtarların yerel bilgi ve tecrübelerinden yararlanıldığını belirten Oktay Çağatay, muhtarların kamu hizmetlerinin doğru noktalara ulaştırılmasına sağladığı katkının önemini vurguladı.

Devletin yaptığı düzenlemelerle muhtarların özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiğini kaydeden Vali Çağatay, valilik ve ilgili kurumlar olarak muhtarların taleplerine önem vermeye ve çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade etti. Vali Çağatay, konuşmasının sonunda tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutlayarak nice yıllarda birlikte olma temennisinde bulundu.