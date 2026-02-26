Vali Çakırtaş Depremzedelerle İftar Yaptı

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, kentte yaşayan depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda Vali Çakırtaş, vatandaşların taleplerini dinledi.
Programa, Vali Çakırtaş, Vali Yardımcısı Emre Urhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tahir Göktaş ve depremzede aileler katıldı. - ÇANKIRI
