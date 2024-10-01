Vali Canbolat\'tan Huzurevi Ziyareti

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Aydın Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile biraraya geldi. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Canbolat, hayat hikayelerini dinledi. Yaşlıların toplumun en değerli bireyleri olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, onların hayat tecrübelerinin ve birikimlerinin gelecek nesiller için son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Ziyaret esnasında huzurevi sakinleri de Vali Canbolat ve eşinin samimi ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. - AYDIN