Vali Canbolat’tan Spor Tesislerine Ziyaret

Aydın Valisi Yakup Canbolat kentte yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde incelemeye devam ediyor. Efeler ilçesinde spor tesislerini ziyaret eden Vali Canbolat, projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak yapımı süren 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nu ziyaret eden Vali Canbolat, inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den detaylı bilgi alan Vali Canbolat, stadyumun tamamlandığında Aydın'ın spor hayatına önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

Ziyaretin ikinci durağı ise Pınarbaşı'nda inşa edilen Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu oldu. Burada da çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Canbolat, yine Müdür Yığmatepe'den bilgi aldı. Havuz projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki spor altyapısının daha da güçleneceğine dikkat çeken Vali, yatırımların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

Devam eden projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat, Aydınlı vatandaşların modern spor tesislerine kısa süre içinde kavuşacağını ifade etti. - AYDIN