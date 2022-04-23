Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı - Son Dakika
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Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı

23.04.2022 18:07
Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı

Rize Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Vakıflar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berrak Su Bulut'a devretti.

Rize Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Vakıflar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berrak Su Bulut'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Vakıflar İlkokulu'nda 4. sınıfta okuyan Berrak Su Bulut, Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali Çeber, makamını temsili olarak Berrak Su Bulut'a devretti. Vali Çeber'in koltuğuna oturan Bulut, Vali Kemal Çeber'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı'yı telefonla arayarak; öğrencilerin deneyler ve teknolojik icatlar yapabileceği bir araştırma merkezinin kurulması için bir çalışmanın yapılmasını istedi. Ardından İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin Çakır'ı arayan temsili Vali Bulut, Rize'deki basın mensuplarının bir arada olacağı ve çalışacağı bir ortamın oluşturulmasını istedi.

Vali Kemal Çeber'in gelecek planlarını sorduğu temsili Vali Bulut, kadın bir Cumhurbaşkanın Türkiye'ye çok yakışacağını ifade ederek hedefinin Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Vali Kemal Çeber, Berrak Su Bulut'un valilik makamını en iyi şekilde temsil ettiğini, Berrak Su Bulut gibi büyük hedefleri olan bir öğrenciye makamını teslim etmekten büyük keyif aldığını söyledi. Vali Çeber, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. - RİZE

Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı
Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı
Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı
Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Rize, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çeber koltuğunu Berrak Su Bulut'a bıraktı - Son Dakika


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