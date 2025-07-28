Vali Çelik, Minas Yaylası\'nda Hayvancılıkla Uğraşanlarla Buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin Sulucaova Köyü sınırlarında yer alan Minas Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaylada koyun kırkımına katılan Vali Çelik, Yörük çadırında çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti, talepleri yerinde dinledi. Çocukların neşesi, Yörüklerin samimiyeti ve doğayla iç içe geçen ziyaretten yayla sakinleri büyük memnuniyet yaşadı. Çadırda kurulan sofraya misafir edilen Vali Çelik, yayladaki emek dolu yaşamın bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yayla sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı yayla sakinlerine teşekkür etti. - NİĞDE