Vali Çelik, Şemdinli\'de şehit ailelerini ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle Şemdinli ilçesine bağlı Çalışkanlar köyü Kepenek mezrasında şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Çelik, şehit babası ve kardeşi olan Cebeli Keskin ile Muzaffer Keskin ve aileleriyle görüştü. Şehit Mehmet Sait Keskin ile Cemal Keskin'in babası Cebeli Keskin ve Şehit Sami Keskin'in babası Muzaffer Keskin ile samimi bir ortamda sohbet eden Vali Çelik, aziz şehitleri dualarla andı. Gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcıları Recep Gündüz ve Orçun Cüneyt Zor, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ve kurum temsilcileri yer aldı.

Vali Çelik, daha sonra Şemdinli Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Bilmez'in vefat eden babası merhum Kutas Bilmez için düzenlenen taziye programına katıldı. Şemdinli Moda Mahallesi'ndeki taziye ziyaretinde merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, Bilmez ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. - HAKKARİ