Vali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Vali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali Çelik\'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

29.08.2024 11:19
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Niğde Valisi Cahit Çelik; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "30 Ağustos 1922; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında ordu - millet kenetlenmesi ile istiklal mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı'nda, milli egemenlik yolunda kazandığımız şanlı zaferin tarihidir. Vatan toprağının savunmasında ülkemizi bölmek isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen, milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmış olan 30 Ağustos Zaferi ile Türk Milleti; Vatan, Millet ve Bayrak sevgisini tüm dünyaya ispatlamış ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da örnek olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde gösterilen eşsiz kahramanlıkla yüce milletimiz, vatanımızı ve milletimizi yok etmek isteyen devletlere karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış, bu güzel vatanı bizlere emanet etmiştir. Bugün bizler de, ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Anadolu'nun ebedi yurdumuz olarak kalması yolundaki mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin varlığına, birliğine ve dirliğine kasteden iç ve dış hiçbir güç bağımsızlığımızın üzerine gölge düşüremeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük zaferin 102. yıldönümünü kutluyor, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılması ve yeni devletimizin kuruluşu sürecinde mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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