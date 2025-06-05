Vali Çelik, Yüksekova\'daki Köylerde Halkla Buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüksekova ilçesine bağlı köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen ve köy muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren Vali Çelik, halkın talep ve sorunlarını dinledi. Vali Çelik'in ziyaret ettiği yerler arasında Kısıklı köyü Aşağı Güveç mezrası, Güçlü Mahallesi, Kamışlı, Beşpınar, Bostancık, Gürkavak, Pınargözü, Doğanlı, Adaklı, Köşkünü, Gürdere, Tuğlu, Çatma, Bulaklı, Dağlıca, Sürekli, Dilekli ve Bataklık köyleri yer aldı.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Çelik, köy halkıyla samimi bir ortamda buluşarak onların sorunlarını yerinde dinledi. Yapılan görüşmelerde özellikle yol, bariyer ve sulama kanalı gibi temel altyapı ihtiyaçları öne çıktı. Devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, çözüm önerilerini de muhtarlarla istişare etti. - HAKKARİ