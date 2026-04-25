Vali Çiçek: "Talas, neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir yer"

25.04.2026 17:02  Güncelleme: 17:04
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu Çalıştayı, sonuç bildirgesinin okunması ile birlikte sona erdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu Çalıştayı, sonuç bildirgesinin okunması ile birlikte sona erdi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Talas, neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir yer" dedi.

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Talas gerçekten enteresan bir ilçe. Şahsiyetli bir ilçe, kimliği olan bir ilçe. Talas'ın içerisinde gezdiğinizde 500 yıl önceden birisinin sanki çıkıp evin balkonundan size selam vereceğini hissediyorsunuz. Mistik bir ilçe, gizemli bir ilçe. Ben de bir Talaslıyım. Evim Talas'ta ama gerçekten neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir şehirdir. Dolayısıyla Talas olmazsa Kayseri öksüz olur. Talas, Kayseri'nin bu manada kalbi konumunda bir yer. ve bu ilçeyle ilgili yapılan çalıştaylar diğer ilçeler gibi olmaz. Birçok ilçe bu çalıştayı yapabilir ama Talas'ta yapılınca çok daha anlamlı olur. Çünkü bir kere birçok etnik grubun tarihi süreç içerisinde hoşgörü içerisinde yaşadığı ve eserlerinin olduğu; aynı zamanda sadece benim evimin balkonundan veya evimin bahçesinden baktığımda şehrin benimle konuştuğunu hissediyorum. Kayseri tarihi bir alan olmakla beraber tarihi alanların en iyi şekilde korunduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla Talas'ta çalıştay başka anlamlıdır. Bu çalışma çok kıymetliydi ve ben alkışlıyorum bundan dolayı. Teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "İnsanların bir bedeni bir de ruhu olduğu gibi şehirlerin de bir ruhu, bir anısı, bir hatırası ve bir de hafızası var. Bu hafıza gelecekte, geçmişten geleceğe olan güzel bir yol haritasıyla devam ederse gelecek nesillere de güzel bir miras intikal etmiş olur. Şundan çok eminim ve mutluyum ki, hakikaten bizim dün de bir vesileyle arz etmiştim Kayseri'nin, özelde de Talas'ın çok fazla hem maddi hem manevi mekanları var. Yani kiliselerimizden tutun camilerimize kadar, konaklarımıza kadar. En önemlisi de Türkiye'de üç yerde bulunan Amerikan Koleji ve Amerikan Hastanesi. Hakikaten sadece Talas'ta olması bunların çok ayrı hafızalar. O nedenle biz Büyükşehir Belediyesi'nde ben görev yaparken Kayseri'nin böyle mekanlarını, tarihi mekanlarını üst üste getiren bir Taşınmaz Eserleri yani Taşınmaz Kültür Varlıkları diye bir hazırlık yapalım demiştik. Yine bilim insanlarından istifade ettik. O kadar çok eser çıktı ki, bu sefer kitap da taşınmaz oldu. Böyle bir büyük bir eser çıktı ortaya. Taşınmaz Kültür Varlıkları Kitabı bile kendisi taşınmayacak kadar kocaman bir şey çıktı. O nedenle Talas özelinde de bu şekliyle çok fazla eserimiz var. Bunların tabii bir de hafızası var. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun"

Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu Çalıştayı, konuşmaların ardından çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Talas Belediyesi, Türkiye, Talas, Yerel, Son Dakika

Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor

17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
16:54
905’teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 9013’te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
15:52
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
