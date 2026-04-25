Vali Çiçek: "Talas, neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir yer"

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu Çalıştayı, sonuç bildirgesinin okunması ile birlikte sona erdi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Talas, neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir yer" dedi.

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Talas gerçekten enteresan bir ilçe. Şahsiyetli bir ilçe, kimliği olan bir ilçe. Talas'ın içerisinde gezdiğinizde 500 yıl önceden birisinin sanki çıkıp evin balkonundan size selam vereceğini hissediyorsunuz. Mistik bir ilçe, gizemli bir ilçe. Ben de bir Talaslıyım. Evim Talas'ta ama gerçekten neresine giderseniz gidin sizinle konuşan bir şehirdir. Dolayısıyla Talas olmazsa Kayseri öksüz olur. Talas, Kayseri'nin bu manada kalbi konumunda bir yer. ve bu ilçeyle ilgili yapılan çalıştaylar diğer ilçeler gibi olmaz. Birçok ilçe bu çalıştayı yapabilir ama Talas'ta yapılınca çok daha anlamlı olur. Çünkü bir kere birçok etnik grubun tarihi süreç içerisinde hoşgörü içerisinde yaşadığı ve eserlerinin olduğu; aynı zamanda sadece benim evimin balkonundan veya evimin bahçesinden baktığımda şehrin benimle konuştuğunu hissediyorum. Kayseri tarihi bir alan olmakla beraber tarihi alanların en iyi şekilde korunduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla Talas'ta çalıştay başka anlamlıdır. Bu çalışma çok kıymetliydi ve ben alkışlıyorum bundan dolayı. Teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "İnsanların bir bedeni bir de ruhu olduğu gibi şehirlerin de bir ruhu, bir anısı, bir hatırası ve bir de hafızası var. Bu hafıza gelecekte, geçmişten geleceğe olan güzel bir yol haritasıyla devam ederse gelecek nesillere de güzel bir miras intikal etmiş olur. Şundan çok eminim ve mutluyum ki, hakikaten bizim dün de bir vesileyle arz etmiştim Kayseri'nin, özelde de Talas'ın çok fazla hem maddi hem manevi mekanları var. Yani kiliselerimizden tutun camilerimize kadar, konaklarımıza kadar. En önemlisi de Türkiye'de üç yerde bulunan Amerikan Koleji ve Amerikan Hastanesi. Hakikaten sadece Talas'ta olması bunların çok ayrı hafızalar. O nedenle biz Büyükşehir Belediyesi'nde ben görev yaparken Kayseri'nin böyle mekanlarını, tarihi mekanlarını üst üste getiren bir Taşınmaz Eserleri yani Taşınmaz Kültür Varlıkları diye bir hazırlık yapalım demiştik. Yine bilim insanlarından istifade ettik. O kadar çok eser çıktı ki, bu sefer kitap da taşınmaz oldu. Böyle bir büyük bir eser çıktı ortaya. Taşınmaz Kültür Varlıkları Kitabı bile kendisi taşınmayacak kadar kocaman bir şey çıktı. O nedenle Talas özelinde de bu şekliyle çok fazla eserimiz var. Bunların tabii bir de hafızası var. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun"

Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu Çalıştayı, konuşmaların ardından çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi. - KAYSERİ