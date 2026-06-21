Kayseri Valisi'nden Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi'nden Babalar Günü Mesajı

Kayseri Valisi\'nden Babalar Günü Mesajı
21.06.2026 14:41
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların aile ve toplumdaki önemine vurgu yaparak, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı ve hayatını kaybeden babaları rahmetle andı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Aile kurumunun temel direği, sevgi, fedakarlık ve sorumluluğun en güzel temsilcisi olan babalarımız; güçlü bir toplumun inşasında çok önemli bir yere sahiptir. Evlatlarının geleceği için her türlü fedakarlığı göze alan, hayat tecrübeleriyle onlara rehberlik eden babalarımız, ailelerimizin en kıymetli değerlerindendir. Başta aziz şehitlerimizin emanetlerini gururla taşıyan kıymetli şehit babalarımız olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi'nden Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

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