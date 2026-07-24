Vali Çiçek'ten Basına Teşekkür - Son Dakika
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Vali Çiçek'ten Basına Teşekkür

Vali Çiçek\'ten Basına Teşekkür
24.07.2026 11:20
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Kayseri Valisi Çiçek, basının kamu hizmetine katkılarını vurguladı ve teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basın mensuplarının toplum adına bir kamu hizmeti yürüttüklerini söyleyerek, kentin tanıtımına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, toplumsal bilinç ve ortak aklın oluşmasına önemli katkılar sunan en temel kurumlardan biridir. Basın özgürlüğü ile birlikte gazetecilik mesleğinin taşıdığı sorumluluk da artmış; doğru bilgiye ulaşma hakkının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve etik değerlerden taviz verilmemesi, mesleğin en temel ilkeleri olmuştur. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaşırken, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi de her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bu noktada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan basın mensuplarımız, toplum adına önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir. Kayseri'mizin gelişimine, tanıtımına ve sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunan; kamu kurumlarımız ile vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören yerel ve ulusal basın kuruluşlarımıza ve tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, Medya, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek'ten Basına Teşekkür - Son Dakika

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