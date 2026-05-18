Vali Çiçek'ten Rüveyda'ya Tatlı Jest

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, geçtiğimiz hafta Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği'nde (ASOS) düzenlenen programda kendisine tatlı verilmemesine tatlı bir isyanda bulunarak yüzleri güldüren engelli minik Rüveyda'yı ve ailesini makamında misafir etti.

ASOS Derneği tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen bir programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katılımcılarla muhabbet ettiği sırada tatlı bir isyanla karşılaştı. Programa katılan engelli minik Rüveyda Tanış'ın kendisine tatlı verilmediği yönündeki isyanı programda tebessümle karşılanırken, Vali Çiçek'in talimatıyla Rüveyda'ya tatlı ikram edildi. Vali Çiçek, sosyal medyada paylaşılan ve yüzleri güldüren isyanın sahibi Rüveyda Tanış'ı ve ailesini makamında kabul etti. Rüveyda Tanış ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çiçek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve toplumsal farkındalığın önemine değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, Rüveyda Tanış ve ailesine teşekkür ederek, Rüveyda'ya sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - KAYSERİ