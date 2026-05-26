Vali Çiçek’ten şehitlik ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, protokol ile birlikte Kurban Bayramı'nın arifesinde şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehir yakınlarıyla görüştü. Vali Çiçek, "Bayrama şehit yakınlarımızın dualarıyla girmek istedik" dedi.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Mezar başlarındaki şehit yakınlarıyla görüşen Çiçek, çocuklara bayram harçlığı verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Bayram arifesinde vatanımızın gerçek sahiplerine "Bu vatan kimin?" sorusunun cevabı olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek duayla bayrama girelim istedik. Şehitlerimizin annelerini, babalarını, eşlerini, yavrularını gördük. Onlarla hasbihal ettik. Birbirimize dualar ettik. Vatana, memlekete, millete hep beraber dualar ettik. Bayrama onların dualarıyla girmek istedik. Çünkü biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Aynı zamanda bugün bütün şehrimizde şehit mezarlığında olduğu gibi akrabalarının, ailelerinin mezarlıklarında helallik almak, onlara dua etmek için bütün mezarlıklar dolu şu an. Bizim için asıl olan ilk gelmemiz gereken şehitlerimizin mezarıydı. Buradan sonra halkımızla inşallah yarın bayram namazından itibaren bayramlaşacağız" diye konuştu.

Vatandaşların da bayramlarını kutlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de bayramların bir farklı olduğunu söylemiştim. Kayseri'de şu an akraba ziyaretleri başladı. Mezarlık ziyaretleri başladı. Yarın kurbanlar kesilecek. İnşallah huzur içerisinde gireceğiz. Ancak geçen bayramlaşmada da söyledim. Bu bayramda 9 gün tatil olması dolayısıyla seyahate çıkacak, şehrimize gelecek veya şehrimizden gidecek çok sayıda vatandaşımız var. Onlara, bizlere, akrabalarına, sevenlerine acı yaşatmamaları için dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını ısrarla söyledik. Dünkü verilere baktığımızda şehrimize giren ve şehrimizden çıkanların bir önceki bayrama kıyasla baktığımızda yüzde 30 civarında daha çok giriş ve çıkış olduğu görünüyor. Dolayısıyla 9 günlük tatilin de etkisinin çok olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün polislerimiz, jandarmamız tamamıyla seferber durumda. Ama biz biliyoruz ki trafik kazaları cezalarla, kasislerle engellenebilecek bir şey değil. İnsanların kendilerinin buna dikkat etmesi lazım. Ben ısrarla tekrar hatırlatmak istiyorum. Ne olur bizi, ailenizi, akrabalarınızı üzmeyin. Bu trafik kurallarına uyalım. Bu bayramda bir acı yaşamayalım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Vali Çiçek'in yanı sıra, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı. - KAYSERİ