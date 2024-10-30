Vali Çiftçi; "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi ev sahipliğinde "Kabul Töreni" düzenlendi.

Kabul Törenine, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet Teşkilatlarının personelleri, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiftçi, sözlerine başlarken "Öncelikli niyazım odur ki Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılsın. Bu vesileyle yine kıyamete kadar hep birlikte yaşamak, nice bayramlara, nice günlere erişmek nasip olsun." temennisinde bulundu.

Konuşmasında İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma!' diye başlayan dizelerindeki milli ruh ve heyecanla başlattığımız istiklal ve istikbal mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Bugünlerimize kolaylıkla gelmediğimizi, devletimize milletimize ve cumhuriyetimize, ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz sorunlar, problemler, zaman zaman karşılaştığımız darboğazlar ezelden ebede akıp giden milli tarihimiz içerisinde bir virgül mesabesinde olduğunu unutmamalı. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha dinamik Türkiye'nin habercisi olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz.' diye seslendiği gençler, devletimizin milletimizin ve cumhuriyetimizin en güçlü teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı. - ERZURUM