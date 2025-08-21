Vali Çiftçi'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiftçi'den şehit ailesine ziyaret

Vali Çiftçi\'den şehit ailesine ziyaret
21.08.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1996 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Mevlüt Gençoğlu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1996 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Mevlüt Gençoğlu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Gençoğlu, annesi Dilşah Gençoğlu ve kardeşleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, aileyle bir müddet sohbet ederek şehide rahmet diledi.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Harun Akpınar eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, erzurum, Piyade, Şırnak, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:29:40. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.