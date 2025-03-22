Vali Çiftçi Güzide Bakım Merkezi\'nde İftar Yemeği Düzenledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan özel gereksinimli bireylerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Çiftçi, iftar yemeği öncesinde Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ramazan'ın bereketinin hissedildiği iftar programında, Vali Çiftçi, merkez sakinleriyle yakından ilgilendi.

Güzide Bakım Merkezi'nin kurucularının ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Vali Çiftçi'ye, Erzurum Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM