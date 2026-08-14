Vali Eldivan Akşar Köyü\'nü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretleri kapsamında Akşar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy meydanındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Eldivan, talep ve önerileri dinleyerek köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirten Eldivan, köyün ihtiyaçlarının karşılanması ve devam eden çalışmaların tamamlanması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.