Vali Eldivan\'dan Jandarma Albay Aslan\'a Ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Eldivan, görev süresi boyunca Bayburt'a sunduğu hizmetler dolayısıyla Aslan'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Eldivan'a Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin eşlik etti.

Eldivan, Aslan'a yeni görev yerinde başarılar diledi.