Vali Eldivan, Sünnet Şöleni Çocuklarını Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Eldivan, Sünnet Şöleni Çocuklarını Ağırladı

Vali Eldivan, Sünnet Şöleni Çocuklarını Ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Eldivan, sünnet olan çocukları Valilikte ağırlayarak onlara hediyeler verdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları Valilik Makamında ağırladı.

Etkinlik kapsamında Valilik makam aracıyla şehir turu yapan çocuklar, turun ardından Vali Eldivan tarafından makamında kabul edildi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Eldivan, onların mutluluğuna ortak olarak çeşitli hediyeler verdi.

Eldivan, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek, devlet olarak çocukların sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür eden Eldivan, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek sağlık, mutluluk ve hayırlı bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Sünnet, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Eldivan, Sünnet Şöleni Çocuklarını Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:55
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
07:14
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:45:41. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Eldivan, Sünnet Şöleni Çocuklarını Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.