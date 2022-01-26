Üye Girişi
Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti - Son Dakika

Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti

26.01.2022 09:00
Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti

Bayburt'ta ekim yaptıkları alanlar kentsel dönüşüm sahası içerisinde kalan bağcılar yeniden üretime başlayacak.

Bayburt'ta ekim yaptıkları alanlar kentsel dönüşüm sahası içerisinde kalan bağcılar yeniden üretime başlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Eko-Köy Projesi" ile üreticiler için 55 dekar alan tahsis edildi. Proje kapsamında üreticilere 20 adet sera 21 adet konteyner kurulumu yapılacak. Ekim yaptıkları alanların kentsel dönüşüm sahası içerisinde kalması nedeniyle bir süredir mağduriyet yaşayan bağcılar hazırlanan proje doğrultusunda yeniden üretim yapabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Bayburt Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında projenin uygulanmasına yönelik sözleşmelere imza atıldı. Mağduriyetleri giderilen üreticiler yaşanan gelişmenin ardından Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu da yer aldı.

Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada projenin üreticilere yönelik güzel ve önemli bir destek olduğunu söyledi. Daha önce yapılan projeler içerisinde "Eko-Köy Projesi"ne ayrı önem verdiklerini ifade eden Vali Epcim, çalışmanın doğrudan ildeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Epcim, bağlarda yapılan üretimin organik olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar artık organik ve güven veren ürün arayışı içerisinde. Bayburt'ta bu noktada bir güven sağladığınız için çok daha güçlü bir şekilde bu projenin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kaynağı farklı alanlarda da değerlendirebilirdik. Fakat biz üreticiyi desteklemek istedik. Bu anlamda size pozitif ayrımcılık yaptık. Sizlerde üreterek inşallah bu açığı kapatırsınız. İlimize güzel bir katkı sağlamış olursunuz." şeklinde konuştu.

Projenin hazırlanma ve uygulama aşamalarında katkısı olanlara teşekkür ettiğini bildiren Vali Epcim şunları söyledi: "Bu sayede biz boş bir alanı değerlendirmiş olacağız. Sürdürülebilir bir proje uygulamış olacağız. On yıllar boyunca sizler yer sıkıntısı yaşamamış olacaksınız. Önemli bir proje. Hayırlı olmasını diliyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen ise mağdur olan üreticilerin sorununu çözmek adına ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına arazi tahsisi yapıldığını aktardı. Arazinin 20 üreticiye göre parsel çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersen, "Arkadaşlara paylaştırdık. Bu projeyle birlikte tüm üreticilerimize bir konteyner kurulumu yapacağız. Bir de sera yapacağız. Geçen yıl aynı üreticilerimize birer sera kurulumu daha yapmıştık. İlk etapta yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda üretim yapılması sağlanacak." diye konuştu.

Dernek üyelerinin Vali Epcim'e çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini iletmelerinin ardından ziyaret sona erdi. - BAYBURT

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Bağcılar, Tarım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti - Son Dakika


16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek mesajında Bahçeli'ye yer vermesi MHP'yi kızdırdı: Sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek mesajında Bahçeli'ye yer vermesi MHP'yi kızdırdı: Sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin         
08:51
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
İngiltere'de bir sivil polisin yalanı başına iş açtı! İlişkiye girdiği çevreciye rekor tazminat ödeyecek İngiltere'de bir sivil polisin yalanı başına iş açtı! İlişkiye girdiği çevreciye rekor tazminat ödeyecek         
05:17
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05

Son Dakika Haberleri
09:01 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış
08:58 Dağ ve Gök'ün, Balamir'e karşı mücadelesinde yeni gelişme! Destan'da neler oldu?
08:46 Borç 1 trilyon barajını geçti: Ödeyemiyoruz!
05:16 İngiltere'de bir sivil polisin yalanı başına iş açtı! İlişkiye girdiği çevreciye rekor tazminat ödeyecek
08:39 Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
08:33 Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil!
08:31 Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!
08:13 Temel Karamollaoğlu'ndan mesaj: Arkadaşlar nerede kalmıştık?
08:08 Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi
08:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 09:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement