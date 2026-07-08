Vali Ergün, Sarp ve Yolbaşı Karakollarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ergün, Sarp ve Yolbaşı Karakollarını Ziyaret Etti

Vali Ergün, Sarp ve Yolbaşı Karakollarını Ziyaret Etti
08.07.2026 11:04
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Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp ve Yolbaşı Hudut Karakollarını ziyaret ederek askerlerle buluştu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'a sıfır noktasındaki Yolbaşı Hudut Takım Karakolu ile Sarp Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek görev başındaki askerlerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kemalpaşa ilçesine geçen Vali Turan Ergün ilk olarak Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ardından Gürcistan'a sıfır noktasındaki Yolbaşı Hudut Takım Karakolu ile Sarp Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Ergün, görev başındaki askerle buluştu. Yolbaşı Hudut Takım Karakolu yemekhanesinde askerlere öğle yemeğini birlikte yiyen Ergün, fedakarca görev yapan askeri personellere çalışmalarında başarılar diledi. Ergün, daha sonra her iki sınır karakolu güzergahında yürütülen ham yol, sanat yapıları ve yol kaplama yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Programın sonunda Kopmuş Hudut Bölük Komutanlığı'nı da ziyaret eden Ergün, ilçeden ayrıldı.

Vali Ergün'ün ilçe ziyaretlerine Hopa Kaymakamı ve Kemalpaşa Kaymakam Vekili Abdullah Arslantürk, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ile beraberindekiler eşlik etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Ergün, Sarp ve Yolbaşı Karakollarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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