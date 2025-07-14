Vali Erol Ayyıldız'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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Vali Erol Ayyıldız'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Vali Erol Ayyıldız\'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14.07.2025 17:41
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda FETÖ' nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, milletin o gece gösterdiği kahramanlığa ve direnişe dikkat çekti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda FETÖ' nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, milletin o gece gösterdiği kahramanlığa ve direnişe dikkat çekti.

Vali Ayyıldız mesajında, "Milletimizin bağımsızlık iradesine, birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz, bu aziz milletin istiklaline ve istikbaline göz diken hainlere karşı imanla, cesaretle ve birlik ruhuyla ayağa kalktığı kutlu bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin bekasına ve milletimizin hür iradesine yöneltilen alçak saldırı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin sarsılmaz inancı, cesareti ve kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. Bu kutlu direniş, tarih boyunca esarete boyun eğmeyen aziz milletimizin yeniden şahlanışı, bir kez daha istiklal ve istikbale sahip çıkışıdır. O gece tanklara karşı yürek, silahlara karşı inanç galip gelmiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimiz "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" ilkeleri etrafında kenetlenmiştir. Aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile milli iradeye sahip çıkmış ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları ve güvenlik güçleri, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle; ülkemizin birliğini, huzurunu, bekasını ve geleceğini hedef alan her türlü hain odağa ve bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek, mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Allah'tan başka kimseye eğilmeyen bu aziz milletin her bir ferdine, 15 Temmuz ruhunu yaşatarak vatanına, bayrağına, demokrasisine ve devletine sahip çıktığı için gönülden teşekkür ediyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmamasını diliyorum. Bu vesileyle, bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Erol Ayyıldız'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Erol Ayyıldız'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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