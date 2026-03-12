Vali Gül İftarda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Gül İftarda Vatandaşlarla Buluştu

Vali Gül İftarda Vatandaşlarla Buluştu
12.03.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de iftar programında çocuklara yönelik destek projelerini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen bir iftar programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Gül'ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Davut Gül, Etkinlik, İftar, Şişli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Gül İftarda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:46
Yabancı VAR hakemi mi geliyor TFF’den açıklama var
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:17:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Vali Gül İftarda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.