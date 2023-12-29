İstanbul Valisi ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner Bayrampaşalı şehit Özcan İlhan'ın ailesini evlerinde ziyaret ederek aileye bir kez daha taziyelerini sundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesinde şehit olan Bayrampaşalı şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehitliğin makamların en üstünü olduğunu vurgulayan Başkan Atila Aydıner, "Biz biliyor ve inanıyoruz ki şehitler ölü değil her daim diridir. Sayın Valimiz Gül ve ilçe Kaymakamımız Şenel ile birlikte ölümsüz kahramanımız Özcan İlhan'ın ailesini ziyaret ettik. Özcan İlhan evladımızın ailesine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehidimizin ailesi önce Allah'a sonra bize emanet" dedi. - İSTANBUL