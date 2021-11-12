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Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı - Son Dakika

Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı

12.11.2021 17:12
Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı

Kayseri'de İçişleri Bakanlığı'nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için simülasyon otobüsünde ilkokul öğrencilerine uygulamalı bilgiler verildi.

Kayseri'de İçişleri Bakanlığı'nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için simülasyon otobüsünde ilkokul öğrencilerine uygulamalı bilgiler verildi. Etkinliğe katılan

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Trafikte geç kalalım ama kimsenin hayatını riske atmayalım" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun ve öğrenciler katıldı.

Simülasyonda yapılan bilgilendirmenin ardından açıklama yapan Vali Günaydın ışığa yakalanmamak için sürat yapılmasının üzücü olaylara sebebiyet verebileceğini söyleyerek, "Bugün ülkemizde hayati öneme sahip bir konuda farkındalık çalışması yapıyoruz. Çocuklarımızla beraber emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Az önce simülasyonda da görüldüğü gibi, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olduğu zaman bizi hem ölüm riskinden hem de yaralanma riskinden koruyor. Emniyet kemeriniz takılı olduğu zaman bir kazada yaralanma riskiniz yüzde 65-70 oranında azalıyor. Çok önemli bir oran bu. Aynı zamanda yine kaza geçirdiğimizde eğer emniyet kemeri takılı ise ölüm riski de yüzde 45 yani hemen hemen yarı yarıya azalıyor. Biliyorsunuz her yıl ülkemizde maalesef binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor ve yaralanıyor. Maddi kayıplarımız da oluyor ve tabii ki bunların önüne geçebilmek için öncelikle bizim kurallara dikkat etmemiz lazım. Trafik kazalarının meydana gelmemesi için tedbir almamız lazım. Özellikle şehir içi trafiğinde yaya geçitlerine yaklaştığımız zaman mutlaka ve mutlaka çok dikkatli olmamız lazım. Yaya geçitleri yayalarındır. Bizler, kırmızı ışığa yakalanmayalım diye eğer sürat yaparsak maalesef üzücü olaylara sebebiyet verebiliriz. Bu nedenle özellikle altını çiziyorum, lütfen şehir içi trafiğinde 5 dakika geç kalalım ama başta kendimiz olmak üzere hiçbir vatandaşımızın hayatını da riske atmayalım" dedi.

Aracı çalıştırmadan önce kemerlerin takılması gerektiğini söyleyen Vali Günaydın, "Emniyet kemeri uygulamasını arkadaşlarımız trafik denetimlerinde çok önemsiyor çünkü az önce verdiğim rakamlar çok çok önemli çünkü bizim emniyet kemeri takmamız durumunda bu kazalardan yaralanma ve ya ölüm riskini ne kadar azalttığımızı hep beraber gördük. Bunun için özellikle bütün vatandaşlarımızdan trafikte aracı çalıştırmadan emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Arkada oturan vatandaşlarımızın da mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Bunun yanında sadece emniyet kemeri değil, az önce de bahsettiğim gibi özellikle yaya geçitlerinde çok dikkat etmeliyiz. Bir kere şunu çok net anlatmamız gerekiyor, süratten kaçınmamız lazım. Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birisi de maalesef hız yapmak. Bunun için hızdan kaçınacağız. Denetimlerimiz gerek şehir içinde gerekse de şehirler arası yollarda kesintisiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Simülasyon bilgilendirmesinden sonra ilkokul öğrencileri, Vali Günaydın ve protokol üyeleri ile birlikte trafikteki sürücüleri denetleyerek, uyarılarda bulundu. Trafikte durdurulan araçlara da kırmızı düdük, maske ve dezenfektan hediye edildi. - KAYSERİ

Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı
Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı
Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı
Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı
Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı

Cumhuriyet Meydanı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Günaydın öğrencilerle beraber sürücüleri uyardı - Son Dakika


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