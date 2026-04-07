Vali Aydoğdu'dan gençlere hem değer hem spor vurgusu - Son Dakika
Vali Aydoğdu'dan gençlere hem değer hem spor vurgusu

Vali Aydoğdu\'dan gençlere hem değer hem spor vurgusu
07.04.2026 19:50  Güncelleme: 19:51
Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın Altınbaşak beldesinde öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelerek, akademik başarının yanı sıra iyi insan olmanın da önemini vurguladı. Ayrıca, 'Değer Erzincan' projesi kapsamında gençlerin sporla buluşturulacağını açıkladı.

Vali Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz ve birim amirleri eşlik etti.

Burada öğrenciler, öğretmenler, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşlarla görüşen Aydoğdu, gençlerle bir süre sohbet etti.

Gençlere hitap eden Aydoğdu, akademik başarının yanında iyi insan olmanın önemine değinerek, teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmenin nezaketin ve iyi insan olmanın ilk adımı olduğunu belirtti.

Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapan Aydoğdu, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında "Değer Erzincan" projesine de değinen Vali Aydoğdu, proje kapsamında gençlerin sporla buluşturulduğunu belirterek Altınbaşak beldesinde Değer Erzincan Spor Kulübü'nün hayata geçirileceğini bildirdi.

Gençlerin hem bedensel hem ruhsal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aydoğdu, Erzincan'da spor yapmayan genç kalmamasını amaçladıklarını kaydetti.

Programın sonunda Aydoğdu, gençlere başarılar dileyerek Belediye Başkanı Deniz ve belediye çalışanlarına ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu'dan gençlere hem değer hem spor vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Aydoğdu'dan gençlere hem değer hem spor vurgusu - Son Dakika
