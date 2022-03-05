Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti

05.03.2022 18:18
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde eğitimleri devam eden çocukları ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde eğitimleri devam eden çocukları ziyaret etti.

Bir birlik ve kardeşlik öyküsü olan "Biz bir takımız Projesi" kapsamında, eğitimlere katılan öğrencilerin çalışmalarını izleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, onlarla bir süre sohbet etti. Balıkesir Altıeylül Cumhuriyet Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan seçilen ve 6.-7. Sınıflarda okuyan 22 kız 22 erkek toplam 44 öğrenciye malzeme dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtımında Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve eğitmenler yer aldı. Daha sonra Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezi sınıf ve atölyeleri gezerek gençlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından iller arası etkileşim faaliyeti amacıyla gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesi eğitimleri devam ediyor. İller arası etkileşim faaliyeti amacıyla gerçekleştirilen projede bu yıl Balıkesir'in kardeş ili Adana'daki gençlerle farklı bir şehirde bir araya gelecekleri ortak bir tanışma ve etkinlik kampı ile proje devam edecek. Eğitimler; Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde 1 koordinatör, 1 antrenör, 1 lider ve 4 gönüllü eğitici ile sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl 7 ilde uygulanan proje bu yıl 24 ilde hayata geçirildi. Önümüzdeki yıl 81 ilin tamamında 'Biz Bir Takımız' projesinin uygulanması planlanıyor.

Çocukların ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan sevgili öğrencilerimizle biraradayız. Bakanlığımız çok çeşitli faaliyetler ve projeleri var. Hedef gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak. Böylesi güzel bir ortamda spor yapmanız ve farklı konularda eğitim almanızı sağladıkları için Gençlik ve Spor Bakanımıza ve İl Müdürümüze, İl Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu proje ile farklı sosyokültürel toplumdaki gençlerin spor yoluyla bir araya gelen kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulması ve uyumun sağlanmasını hedefliyoruz. 44 öğrencimiz burada hem spor eğitimi, hem değerler eğitimi alıyor hem de farklı projelerle atölye çalışmalarına katılıyorlar. Biz Bir Takımız projesine ilimizin de dahil olması dolayısıyla Sayın Bakanımıza, destekleri dolayısıyla Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti
Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti

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Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Birleşmiş Milletler, Hasan Şıldak, Balıkesir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Hasan Şıldak Gençlik Merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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