Vali Hatipoğlu Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Vali Hatipoğlu Gazetecilerle Buluştu

Vali Hatipoğlu Gazetecilerle Buluştu
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek iletişimin önemini vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelindeki gazetecilerle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle düzenlenen sabah kahvaltısı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Hatipoğlu, basın mensuplarıyla sohbet ederek Elazığ'da yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin görüş ve önerilerini de dinleyen Hatipoğlu, kamu kurumları ile basın arasındaki sağlıklı iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Basının kamu denetimi açısından önemine vurgu yapan Vali Numan Hatipoğlu, "Basınla daima sıcak ve doğrudan bir temas kurma çabası içerisindeyiz. Çünkü basın, devletin ve toplumun aynı zamanda en önemli yol göstericisi ve aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır. Bunun doğru bir şekilde, iyi bir şekilde ortaya konulması halinde hizmetler daha kaliteli, daha iyi hale gelecek şüphesiz. Elazığ'a hizmet etmeyi seviyoruz. Yaklaşık olarak 2 yıl süresince yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, yapmaya çalıştıklarımızla bir değerlendirme yapıyoruz. Onların önerileri muhakkak bizim için çok önemli, çok değerli. Bu anlamda da bundan sonra da aynı şekilde iletişim kanallarımıza açık olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Hatipoğlu Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika

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