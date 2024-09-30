Vali Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor - Trabzon BBSK Maçını İzledi - Son Dakika
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Vali Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor - Trabzon BBSK Maçını İzledi

Vali Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor - Trabzon BBSK Maçını İzledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon BBSK arasındaki maçı tribünden izledi ve tekvando kursunda antrenman yapan çocuklara ziyarette bulundu. Müsabaka sonrasında sporcuları tebrik eden Vali, çocuklara başarılar diledi.

30.09.2024 10:24  Güncelleme: 10:27
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon BBSK oynan müsabakayı tribünden izleyip tekvando kursunda antrenman yapan çocuklara ziyarette bulundu.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Maçında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon BBSK arasında müsabaka dün Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Vali Aksoy'un tribünden takip ettiği müsabakada Trabzon BBSK'nın galip geldi. Centilmence ve keyif veren oyun için sporcuları tebrik eden Vali Hüseyin Aksoy, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen tekvando kursundaki çocukların antrenmanını ziyaret etti. Kuşak atlayan minik sporcuların yeni kuşaklarını bağlayan Eskişehir Valisi, sporculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor - Trabzon BBSK Maçını İzledi - Son Dakika

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