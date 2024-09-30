Vali Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor - Trabzon BBSK Maçını İzledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon BBSK oynan müsabakayı tribünden izleyip tekvando kursunda antrenman yapan çocuklara ziyarette bulundu.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Maçında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon BBSK arasında müsabaka dün Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Vali Aksoy'un tribünden takip ettiği müsabakada Trabzon BBSK'nın galip geldi. Centilmence ve keyif veren oyun için sporcuları tebrik eden Vali Hüseyin Aksoy, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen tekvando kursundaki çocukların antrenmanını ziyaret etti. Kuşak atlayan minik sporcuların yeni kuşaklarını bağlayan Eskişehir Valisi, sporculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR