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Vali ile çobanlık yapan çocukların karşılaşması yürekleri ısıttı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otlatan çocukları gören Vali Hamza Aydoğdu, aracını durdurarak çocuklarla sohbet etti. Vali ile çocukların şeker tadında karşılaşmaları yürekleri ısıttı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda gördüğü çobanlık yapan çocuklara kayıtsız kalamadı. Aracını durdurup çocukların yanına giden Vali Aydoğdu, çocukların hal hatırlarını sorarak şeker ve hediye verdi.

Hafta sonları babalarına yardım etmek için büyükbaş hayvan sürüsünü otlatan Sercan, Umut ve Musa Ali isimli 3 kardeşle yakından ilgilenen Vali Aydoğdu, çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı.

Çocukların cebine bolca şeker dolduran Vali Aydoğdu, babalarıyla da bir süre sohbet ettikten sonra, "Çocukların herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşmayı ihmal etmeyin" diyerek yola devam etti.

Vali Aydoğdu ile çobanlık yapan 3 kardeşin samimi anları izleyenlerin içini ısıttı.