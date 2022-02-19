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Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi" - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi"

19.02.2022 00:58
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 900 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde avlat nöbetinde olan ailelerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, "Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 900 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde avlat nöbetinde olan ailelerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, "Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi. Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 900 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olarak ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Vali Karaloğlu'na Bağlar ilçe Kaymakamı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş eşlik etti.

Ailelerle tek tek görüşerek gül hediye eden Vali Karaloğlu, annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanların olduğunu belirterek, "900 gündür burada bir çadırda dünyanın en haklı talebi için, sadece ve sadece evlatlarına kavuşmak üzere annelerin, babaların, ailelerin Diyarbakır'da 'evladımı istiyorum' nöbeti var, eylemi var. Bu annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanlar var maalesef. Avrupa'daki ve dünyadaki insan hakkı savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları maalesef buradaki bu haklı sese kulaklarını tıkadılar. Ama biz biliyoruz ki, bu anneler dünyanın en masum talebini dile getiriyorlar. '14, 15, 16 yaşlarındaki çocuğun iradesi olmaz, çocuklarımızı kandırarak zorla dağa götürenlere çocuklarımızı verin' diyorlar. Bu haklı talep 900 gündür bu çadırda devam ediyor. 34 yavrumuz bu zalimlerin elinden kurtuldu, geldi, ailelerine kavuştu. Hedef, burada eylemde olsun olmasın bütün çocuklarımızın bu zalim yapının elinden kurtulması, annelerine, babalarına, ailelerine bir an önce kavuşması. Onlar kendi mücadelelerini, biz devlet olarak kendi mücadelemizi veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün çocuklarımız bu zalimlerin elinden kurtulsun diye dua ediyoruz" dedi.

Terör örgütüne katılımın neredeyse sıfır noktasına geldiğine ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu yürekli anneler, Diyarbakır'da yakalanan huzur ve güven ortamının sonsuza kadar devam etmesi için mücadelelerine devam edecekler. Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi. Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu. Ben bundan dolayı bütün annelerimizi kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek. Diyarbakır'da yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını inşallah kardeşçe sonsuza kadar devam ettirme noktasındaki mücadelemiz de devam edecek. Bu eylem uzamasın talebimiz var, niye uzamasın, çünkü her anne en doğal hakkı olan çocuğuna kavuşsun. Dağda bir tane bile yavrumuz kalmasın ki, bu eylem de son bulsun. Annelerimizin kararlığı, dağda bir çocuğumuz kalsa bile devam edecek. İnşallah zafer haklı olanın olacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir süre ailelerle görüşen Vali Karaloğlu ve beraberindeki daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi' Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi" Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi' Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi"

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi" - Son Dakika
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