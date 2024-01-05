 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vali Kaya: Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Kaya: Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var

Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınovalıların sanayi, turizm ve tarım açısından şanslı olduklarını belirtti. Vali Kaya, Altınova Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Kaya: Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var
05.01.2024 - 23:02,
Abone Ol

Vali Kaya: "Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var"

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, "Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul'a, Bursa'ya ulaşım çok rahat. Çok güzel bir lokasyondasınız" dedi.

Vali Hülya Kaya, ilçede bir dizi programa katıldı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı ziyaret eden Kaya, ardından Başkan Oral, il ve ilçe kurum müdürleriyle Altınova'ya bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Altınova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kaya, "Altınova çok güzel bir yer. Çok güzel çalışmalar olmuş. Sizlerin katkılarıyla daha da güzelleşecek inşallah. Dolayısıyla söz sizde" diyerek vatandaşları dinledi.

Yalova Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dündar, 30 Kasımda ilçede yaşanan su baskınına değindi. 15 işletmede ciddi maddi hasarlar oluştuğunu dile getiren Dündar, sadece seraların değil kivi bahçelerinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Program sonunda konuşan Vali Hülya Kaya, şunları kaydetti: "Gönül ister ki her birinizin sorununu anında çözelim. Bazı sorunların çözümü zaman alacak. Burada konuştuğumuz konuların hepsini yazdık, kayıt altına aldık. Özellikle dere ıslahıyla ilgili, bekar evleriyle ilgili, kanalizasyonla ilgili, çocuklarımızın okullaşması ve yeni okul yapılmasıyla ilgili süreçleri biz inşallah takip edeceğiz. En kısa zaman diyemiyorum çünkü bu dere ıslahıyla ilgili kamulaştırma maliyetleri karşımıza çıkıyor. DSİ ile biz bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızla da şimdi görüştük. En kısa zamanda biz bunu bakanlık düzeyinde görüşmelerle çözmeye çalışacağız, inşallah çözeriz. Çünkü o ciddi bir sıkıntı. Yeni planlanan okullarımız da var. Merkezdeki mevcut kapasiteyi daha da artıracağız."

Altınova'nın hızla büyüyen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Kaya, "İlçe, nüfusu her geçen gün artıyor ama şunu söyleyeyim. Altınovalılar çok şanslı hem sanayi, hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul'a, Bursa'ya ulaşım çok rahat. O açıdan mutlu bir ilçe olmalı burası. Bu söylediğiniz sorunlar çözülmeyecek şeyler değil, çözülecek şeyler. Buradaki değer hem sanayinin olması, iş merkezlerinin ortasındasınız. Bir yandan tarım var, bir yandan turizm var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, buradaki kurum amirlerimiz hepsi burada elinden gelen gayreti gösteriyor. Daha iyiyi hedefliyoruz. İnşallah bir dahaki toplantımıza kadar sıkıntıları çözmüş olur. Onların müjdeleriyle gelmiş oluruz sizeler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yalova Valiliği, Altınova, Yalova, Bursa, Ulaşım, Tarım, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kaya: Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Kaya: Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem tarım var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement