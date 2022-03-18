Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret - Son Dakika
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Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret

18.03.2022 10:18
Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2016 yılında şehit olan Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2016 yılında şehit olan Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, 2016 yılında polis memuru olarak görev yaparken Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i, Söğüt'teki evinde ziyaret etti. Vali Kızılkaya'ya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer eşlik etti. Kazım Esmer ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya ardından şehidin ruhu için Fatiha okudu. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret

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Mehmet Esmer, Bilecik, Söğüt, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret - Son Dakika
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