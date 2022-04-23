Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti - Son Dakika
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Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti

23.04.2022 12:11
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti

Bilecik Valisi Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde makamını devretti.

Bilecik Valisi Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde makamını devretti.

Vali Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını temsilen, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hasan Enis Şengül'e devretti.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen, çocuklara makam devretme töreninin ülkemizde çocuklara verilen kıymetin en güzel göstergesi olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Çocuklarımız bizlerin en büyük hazinesi olarak geleceğin hem mirası hem de emanetidir. Bizlere düşen görev; onları en iyi şekilde yetiştirmek ve hak ettikleri sevgiyi onlara göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

İleride televizyon sunucusu olmak istediğini söyleyen minik Vali Şengül, ilk icraat olarak Teknofest'i Bilecik'te yapmayı hedeflediğini belirterek; "Tiyatro ve sanatsal etkinliklere çocukların katılımını artırmayı ve buram buram tarih kokan Bilecik'e panorama müzesi oluşturmayı isterdim" dedi.

Ardından Bilecik Valiliği bahçesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trampet gösterisi sergilendi. Renkli görüntülerin yaşandığı gösteri beğeniyle izlendi.

Öte yandan düzenlenen törene Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Muhammed Safitürk Ortaokulu Müdürü Abdullah Özbek, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şermin Demiröz Karahan, 5. Sınıf öğrencileri Toprak Atasil ve Ahmet Altınay katıldı. - BİLECİK

Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti
Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti

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Ulusal Egemenlik, Kemal Kızılkaya, 23 Nisan, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya makamını 7. Sınıf öğrencisi Şengül'e devretti - Son Dakika


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