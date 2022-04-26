Vali Kızılkaya muhtarlar ile iftarda buluştu - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda buluştu.

Bilecik İl Özel İdaresi'nde verilen iftar yemeği öncesi toplantı düzenleyen Vali Kızılkaya, muhtarların sorun görüş ve taleplerini dinledi. Gerçekleştirilen buluşmaya Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, birim müdürleri, çok sayıda köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlarla birlikte iftar açan Vali Kızılkaya, mahalle ve köylerde vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Mahallelerde ve köylerde gözümüz, kulağımız olan fedakar muhtarlarımızla iftar sofrasını paylaştık. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.

Muhtarlar düzenlenen iftar yemeğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kızılkaya'ya teşekkür etti. - BİLECİK