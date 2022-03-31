Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı

31.03.2022 11:40
Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı

Yenipazar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan, vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya'nın halkla gerçekleştirdiği samimi sohbet fotoğraf karelerine yansıdı.

Yenipazar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan, vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya'nın halkla gerçekleştirdiği samimi sohbet fotoğraf karelerine yansıdı.

Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Bilecik'in Yenipazar ilçesine giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilk olarak Kaymakam Vekili Abdullah Emre Özefe'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Vekili Özefe ve kurum müdürleri tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, yapılan çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.

Vali Kızılkaya, kaymakamlık ziyaretinin ardından Yenipazar merkez ve köylerde görev yapan, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara tek tek söz vererek istek ve taleplerini dinledi. Toplantının başında Bilecik Valiliği'nin çalışmalarıyla ilgili muhtarlara bilgi veren Vali Kızılkaya, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini vurgulayarak, kentin gelişimi için işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Son olarak Yenipazarlı vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, talep ve sorunları dinledi. Vali Kızılkaya'nın halkla gerçekleştirdiği samimi sohbet ise fotoğraf karelerine yansıdı. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı
Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı
Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı
Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı

YORUMLAR
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Kemal Kızılkaya, Abdullah Emre, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya'nın halkla samimi sohbeti fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika


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