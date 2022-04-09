Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı

09.04.2022 09:59
Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte, üniversiteli gençlerin kaldığı Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte, üniversiteli gençlerin kaldığı Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Dr. Kızılkaya Ramazan ayının 6'ncı gününde iftarını öğrencilerle birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptı. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle beraber sıraya girip yemeğini alan Vali Kızılkaya iftarını da gençlerle birlikte aynı masada açtı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet eden Vali Kızılkaya, iftar sonrası öğrencilerle birlikte çay içti. Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Kızılkaya, sorunların çözümü noktasında ilgili amirlere talimatlarını verdi.

Vali Kızılkaya'ya ziyaretlerinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'de eşlik etti. - BİLECİK

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Bahçelievler Mahallesi, Halime Hatun, Bilecik, Kredi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika


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