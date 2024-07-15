Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı"

Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikiz kardeşlerin mezarını ziyaret ederek, düşmanın içimizden geldiğini belirtti. Vali Köşger, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalışıldığını söyledi. Şehitlerin babası ise evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam dedi.

15.07.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalışıldı" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Köşger, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile yakınları oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

"Bütün millet ayağa kalktı"

Vali Köşger, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Bu toprakları vatan kılmak için çok büyük sınavlardan geçtik. Onların hepsinde düşman belliydi ama burada düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalıştı. Bütün millet ayağa kalkarak asker ve polisiyle birlikte bu millet o badireyi savuşturmuş oldu" dedi.

"Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam"

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz'da yaralarının tazelendiğini belirterek, "Evlatlarımla gurur duyuyorum. Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bu vatan için her zaman varız. Allah vatana millete zeval vermesin" diye konuştu.

Daha sonra protokol, Asri Mezarlığa giderek şehit Halit Yaşar Mine'nin ardından da Buruk Mezarlığı'na giderek şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Adana, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Köşger: 'Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement