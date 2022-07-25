Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi

25.07.2022 16:44
Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) il birincisi olan Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Seren Esmer'i ve ailesini Valilik Makamında ağırladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) il birincisi olan Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Seren Esmer'i ve ailesini Valilik Makamında ağırladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve öğrencinin öğretmen ve ailesi de hazır bulundu.

Seren Esmer'i gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

YKS'deki başarısıyla Adıyaman'ın gururu olan Seren Esmer'e başarılarının devamını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman Fen Lisesi öğrencimiz Seren Esmer kızımız, YKS sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Adıyaman il birincisi ve Türkiye 126'ncısı olarak elde ettiği başarıyla Adıyaman'ın gururu olmuştur. Adıyaman'a yaşattığı bu gurur ve sevinçten dolayı kendisini yürekten tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizin Seren'in çalışkanlığını ve disiplinini örnek almasını istiyoruz.

Biz inşallah bu başarıyı önümüzdeki yıllarda artırarak devam etme arzu ve hedefi içinde olacağız. Seren kızımızı vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştiren ve geleceğe hazırlayan ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ne kadar gurur duysalar azdır. Seren'in bundan sonraki üniversite hayatında da başarılı olacağına inanıyorum. Hem mesleğinde hem de hayatında başarılı bir fert olarak memleketimize ve ülkemize çok değerli hizmetler vereceğine eminim" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Türkiye 126'ncısı ve Adıyaman il birincisi olan Adıyaman Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer'i cep telefonu ile ödüllendirdi.

2022 YKS'de Adıyaman'ın gururu olan Adıyaman Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer ise başarısında hem öğretmenlerinin hem de ailesinin büyük payı olduğunu söyleyerek, başarısını düzenli çalışmaya bağlayıp hedefinin Koç Üniversitesi Fizik Bölümü olduğunu anlattı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Kaynak: İHA

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:44:45. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement