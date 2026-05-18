Vali Makas: Özgürlük Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Makas: Özgürlük Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi

Vali Makas: Özgürlük Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi
18.05.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin Türk gençliği sayesinde 107 yıldır sönmediğini belirterek, gençlerin cumhuriyetin bekasındaki önemine vurgu yaptı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, "Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, zamanının ötesine hükmeden Türk gençliği sayesinde 107 yıldır hiç sönmedi" dedi.

Vali Mehmet Makas, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Makas, "Bugün, geçmişinden ilham alarak yeniden dirilişe geçen asil Türk milletinin şahlanışının yıl dönümüdür. Destansı yürüyüşün ilk adımlarını barındıran bu anlamlı günü, gurur, kıvanç ve heyecanla kutluyoruz. Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, zamanının ötesine hükmeden Türk gençliği sayesinde 107 yıldır hiç sönmedi. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Gençliğe Hitabe'nin ilk satırlarında yer alan, 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' satırları bir milletin bekasını tesis edecek gençliğe verdiği önemi işaret etmektedir. 19 Mayıs, ülkemizin en kıymetli hazinesi olan gençliğe emanet edilen bir bayram olmasının yanı sıra, ilimle, irfanla, ahlakla ve Milli şuurla daha da yücelecek olan medeniyetimizin yapı taşıdır. 19 Mayıs'ın bize miras bıraktığı şuur, asırlardır dünyaya iyilik ve merhamet yaymış olan milletimizin, Türkiye Yüzyılı'nda da rehberi olacaktır. Köklü ve şanlı tarihimize duyduğumuz saygı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefinin inşasındaki en güçlü harç olacaktır. Cumhuriyeti, zeki, çevik ve ahlaklı gençliğe emanet eden Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sporun birleştirici ve geliştirici gücünün, sağlıklı bir bedenin, düşüncelerin temelini oluşturduğuna işaret etmiştir. Bugün, ülkemizin her köşesinde devletimiz eliyle gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak sağlıklı bir nesil oluşturabilmeleri adına çeşitli spor alanlarında kendilerini geliştirmesine imkan sağlanmaktadır. Devletimiz var gücüyle ve her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizin ve tüm Düzceli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Makas: Özgürlük Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:17:53. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Makas: Özgürlük Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.