Vali Makas Çilimli OSB’de incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Mehmet Makas, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve sanayi bölgesinin gelişim hedefleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen programda sanayi bölgesinin mevcut durumu, yatırım süreçleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi. Vali Mehmet Makas'ı, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ÇOSB Müdürü Mahmut Zenkin karşıladı.

Mahmut Zenkin, tarafından verilen brifingde organize sanayi bölgesinde devam eden faaliyetler, altyapı çalışmaları, yatırım planlamaları ve üretim kapasitesine ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda bölgenin yatırımcılar açısından cazibesini artıracak projeler ile sanayinin gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Vali Mehmet Makas'ın ÇOSB'nin gelişimine verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, sanayi bölgesinin büyümesi ve yeni yatırımların ilçeye kazandırılması adına iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Yıldız, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılar için daha güçlü bir üretim ve istihdam merkezi haline gelmesi amacıyla kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, Vali Mehmet Makas'a gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.