Vali Makas\'tan Jandarma Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, köylerde ki asayiş ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tören mangası ve jandarma personelini selamlayan Vali Mehmet Makas, ardından şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden yürütülen çalışmalar, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile devam eden projeler hakkında kapsamlı brifing aldı. Şehitler Anıtı'nı da inceleyen Makas, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, günün anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Vali Makas, jandarma teşkilatının halkın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE