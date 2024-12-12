Vali Makas, Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Makas, Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Vali Makas, Ulaş Köyü\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ulaş köyünde vatandaşlarla akşam sohbetleri yaptı ve taleplerini dinledi.

12.12.2024 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "vatandaşlarla akşam sohbetleri" programı kapsamında Ulaş köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "vatandaşlarla akşam sohbetleri" programı kapsamında merkez ilçeye bağlı Ulaş köyünü ziyaret etti. Köy Yaşam Merkezi'nde sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Vali Makas'a istek ve taleplerini iletme fırsatı buldu. Vatandaşların fikir ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu söyleyen Vali Makas, devlet-vatandaş iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ilçe ve köyleri düzenli olarak ziyaret edeceklerini belirten Vali Mehmet Makas, "Bir hafta ilçe, bir hafta köy ziyaretleriyle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. İlk ziyaretimizi Ulaş köyüne gerçekleştirdik. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetleri, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Oturduğumuz makamlar milletimize aittir ve bu bilinçle çalışıyoruz" dedi. Vali Makas, köy sakinlerinin gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köy ziyaretinde Vali Makas'a, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Makas, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Makas, Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:28 Ankara’daki kritik görüşmenin ardından ABD’den Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür
00:20 TBMM’de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
23:20 Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 00:38:05. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Makas, Ulaş Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.