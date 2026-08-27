Vali Masatlı Bilgin Kardeşleri Ziyaret Etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Antakya'da ikamet eden Bilgin kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Vali Masatlı ve Esra Masatlı, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenilen ziyarette günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vali Masatlı, ailelerle bir araya gelmenin ve özellikle çocukların mutluluğuna ortak olmanın önemine dikkat çekerek, gönül odaklı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.